【あすから】キム・ヨンデ、“国家情報院の秘密兵器”に 『浮気したら死ぬ』放送スタート
俳優のチョ・ヨジョン、コ・ジュン、キム・ヨンデ、ヨヌらが出演する韓国ドラマ『浮気したら死ぬ』があす19日より、「KBS World」で放送される。（毎週金曜 深1：40〜深3：50※2話連続放送／全16話）
【画像】『浮気したら死ぬ』犯罪推理小説家役チョ・ヨジョンの美脚ショット
同作は推理小説家の妻×「浮気したら死ぬ」と約束した離婚専門弁護士の夫が繰り広げるブラック・ラブコメディ。浮気体質の離婚専門弁護士ウソン（コ・ジュン）は、親しくなった女子大生ミレ（ヨヌ）との関係がバレないよう、巧みに画策する。そんな中、なぜかヨジュを監視している国家情報院のスホ（キム・ヨンデ）が登場し…？ウソンの元浮気相手の失踪など、謎が謎を呼び、予測できない展開が次々と巻き起こる。
『パラサイト 半地下の家族』のチョ・ヨジョン、『熱血司祭』のコ・ジュン、『ペントハウス』のキム・ヨンデ、アイドルグループMOMOLAND出身のヨヌと豪華キャストが出演する。
■あらすじ
有名な犯罪推理小説家のヨジュ（チョ・ヨジョン）は、新作の準備で忙しい日々を送っている。普段、家に引きこもっているヨジュは、自分をイベントに誘おうと出版社の職員たちがくることを知りコンビニに逃げる。一方、ヨジュの夫ウソン（コ・ジュン）は敏腕 離婚専門弁護士でさまざまな番組にも出演しており“理想の夫”として人気を集めている。「朝の美談」のパネラーとして出演したウソンは番組の司会者スジョン（ホン・スヒョン）に誘惑されるのだが…。
■出演：チョ・ヨジョン、コ・ジュン、キム・ヨンデ、ヨヌ他
■演出：キム・ヒョンソク、キム・ミンテ
■脚本：イ・ソンミン
