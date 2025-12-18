解散発表した“登録者173万人”Youtuber・きょんくま、火事の被害を報告 具体的な被害額も明かす
5日に解散を発表したチャンネル登録者数173万人のYoutuberグループ・きょんくまが18日までに自身のチャンネルで動画を更新。火事の被害に遭っていたことを明かした。
【動画】火事に遭い具体的な被害額も明かした解散発表したYoutuber・きょんくま
動画にきょんとくまが登場し「実はきょんくまハウスは火事になりました」と報告した。「今だから話せる。その当時は絶対、視聴者さんや世間に言う選択肢なんか取れない」としつつ、コメントで質問が寄せられたことや、解散したことで動画で話す機会が失われることを踏まえて「こう言うのも全部伝えていかないとってなりました」と報告の経緯を説明した。
火事は、撮影できょんくまが海外を訪れていた時に発生。帰国の飛行機を待っている時に電話で火事の報告を受けたと言う。家は「半焼」だったそうで「ほぼ住めない状態になって」いたと明かした。さらにスプリンクラーの水による被害もあり、パソコン3〜4台をはじめ、家具など「物の被害額、全部合わせたら数百万」と具体的な被害についても打ち明けた。火事の原因については「僕らの不始末ではない」と説明した。
今だから話せると言う2人は当時について「もう落ち過ぎてておかしかったもんね。その時はもう活動休止して解散かも、みたいな話もしている時期で『この先、みんな何すんのかな』『未来頑張ってこう！』『良いことあると良いね』って言った矢先に家大炎上。めちゃくちゃ落ち込んだ」と振り返った。
