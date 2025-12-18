体調不良だった井上芳雄、あす19日にミュージカル復帰 「今後とも変わらぬご声援を賜りますよう」呼びかけ
体調不良のため休演していた俳優・井上芳雄が、あす19日から主演ミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』（12月12日〜来年1月2日、東京・シアタークリエ）に復帰することが発表された。東宝、シアタークリエ、井上の所属事務所のグランアーツが明らかにした。
【画像】体調不良だった井上芳雄、ミュージカル復帰（事務所発表全文）
同作の公式サイトでは、18日午後5時に更新され「12月19日（金）13時公演の回より、井上芳雄が出演いたします。ご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。、お願い申し上げます」と伝えた。
グランアーツは、公式Xを通じて「ミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』に出演を予定しておりましたジャーヴィス役の井上芳雄は、体調不良により、12月13日（土）〜18日（木）までの公演を休演させていただきました。12月19日（金）13時公演の回より、井上芳雄が出演いたします。皆様に、ご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご声援を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
井上は、13日から休演し、16日には「12月13日より三日間休演させて頂きましたが、さらに17日と18日の二日間休演を延長させて頂きます。日々少しずつ、でも確かに声帯の状態は良くなってはいるのですが、お客様の前で演じさせて頂くにはあと一歩及ばず、大変残念ではありますが今回の延長となりました。観劇を楽しみにして下さっていた皆様には、ご心配、ご迷惑をお掛けしてしまい本当に申し訳ありません」とコメントしていた。
また、17日の『題名のない音楽会』（テレビ朝日）公開収録の出演も見合わせていた。
【画像】体調不良だった井上芳雄、ミュージカル復帰（事務所発表全文）
同作の公式サイトでは、18日午後5時に更新され「12月19日（金）13時公演の回より、井上芳雄が出演いたします。ご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。、お願い申し上げます」と伝えた。
井上は、13日から休演し、16日には「12月13日より三日間休演させて頂きましたが、さらに17日と18日の二日間休演を延長させて頂きます。日々少しずつ、でも確かに声帯の状態は良くなってはいるのですが、お客様の前で演じさせて頂くにはあと一歩及ばず、大変残念ではありますが今回の延長となりました。観劇を楽しみにして下さっていた皆様には、ご心配、ご迷惑をお掛けしてしまい本当に申し訳ありません」とコメントしていた。
また、17日の『題名のない音楽会』（テレビ朝日）公開収録の出演も見合わせていた。