永瀬廉、大泉洋の行動にクレーム「ひさびさに悪い大人をみました」
King & Princeの永瀬廉が18日、都内で行われた映画・スペシャルドラマ『ラストマン』ワールドプレミアに登壇した。連ドラからのレギュラーキャストとなる永瀬が、主演の福山雅治、大泉洋、今田美桜、月島琉衣、寛一郎、木村多江、吉田羊、松本若菜、向井康二（Snow Man）、吉田鋼太郎、平野俊一監督らとともに参加した。
【写真】大はしゃぎ！互いにボケ合う大泉洋＆向井康二
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
心太朗の甥（おい）であり、将来を約束された警察エリート・護道泉を演じている永瀬は、2年ぶりとなった今作のクランクインを振り返り「大泉さんが笑わせにかかってくれて緊張がほどけた」と回想。すると大泉が「真面目なシーンなのにずっと笑ってる」とぼやいた。
「いや、やばいっすよ。なんか違う局の有名な番組の主役のモノマネをずっとしてるんです。“ティー”を持って。全然関係ない。それで笑ってしまってNGを出して。それでザマァ見ろみたいな顔してるから。ひさびさに悪い大人をみました」とクレーム。「刑事モノなんだから“右京さん”がいるかもしれないんですよ！」と反発すると、永瀬は「ずっとしつこくやってるから回を重ねるごとに上達してるからそれにしかみえなくなった」と和気あいあいとした現場の様子をのぞかせた。
以降も「こんなことがあったんですよ、とかじゃなくてシンプルに文句、苦情」と強調する永瀬に、大泉は「だとしたら、舞台あいさつで文句を言うな！裏で言え！」と応じて笑いを起こしていた。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開される。
