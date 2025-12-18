元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が18日、自身のインスタグラムを更新。家族で訪れたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で安全バーが下りないハプニングに見舞われたことを明かした。

「USJに今年も家族で行きました！」と7年連続でのUSJに行ったことを報告した鈴木氏。さまざまな乗り物を楽しんだといい、妻で「森三中」大島美幸とのツーショットなどを公開した。

「ただ、今回、本当に情けない話」と切り出し、「ハリーポッターエリアにフライト オブザ ヒッポグリフというコースターアトラクションがあり。2年前にも乗ったので、今回もみんなで乗ったら…安全バーが下りない」と安全バーが下りなかったことを激白した。

「正直妻も危ない。危なかったが、何度もやったら妻はOK」と大島はどうにかクリアしたことを明かしつつ、「僕だけ腹が引っかかり。全員が見てる前で降りていきました。恥ずかしいーーー」と心境を振り返った。「二年前は乗れたのに」と嘆き、「前日の夜、ホテルで体重計計ったら110キロの人生史上一番思い体重」だったことを打ち明けた。

「こんなの人生初」とし、「そのあとも、色々乗りましたが。コースター系はドキドキしましたが…ひっかかりませんでした…」とその後の乗り物は大丈夫だったことを報告。「来年は！！！絶対にあのコースターに乗るぞ！！！」と意気込んだ。