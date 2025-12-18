女優・神田沙也加さん（享年35）が旅立ってから18日で4年。ネット上では今でも惜しむ声が相次いでいる。

今年10月2日に39回目の誕生日を迎えた神田さん。当日には所属事務所「ファンティック」の名義で公式インスタグラムが更新され「神田沙也加の39歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます」と感謝の言葉が。「たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きていた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います」と記していた。

そして4回目の命日となった18日、ネット上では「いまだに信じられない…」「沙也加ちゃん、ずっとずっと大好きだよ」「もう一度あの歌声を聴かせて」「本当に若くして亡くなったのが惜しい」「4年か...早いね...もっと、もっと沙也加ちゃんのミュージカル見たかった...」「まだまだ生きて、活躍してほしかった」と惜しむ声が相次いでいた。

神田さんは21年12月18日、札幌市内の宿泊先ホテルで倒れているところを発見され、午後9時40分に死亡が確認された。