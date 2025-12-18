動物園で大型犬がチーターと出会った、思わず目を奪われるやり取りのInstagramで話題となっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのルルくんと暮らす「ゴル ルル」さん。投稿から4.9万回以上再生され、「相思相愛？」「一緒に遊べそう」といったコメントが寄せられています。

【動画：動物園でチーターと出会った大型犬→お互いに恋に落ちて…種を超えた『まさかの光景』】

出会って2秒で恋に落ちた？

登場するのは、ゴールデンレトリバーのルルくん。この日、ルルくんは動物園にお出掛けし、チーターのコーナーに近づいたんだそう。なんとルルくんとチーターは、出会ってわずか2秒で意気投合し始めたといいます。

チーターは、まるでルルくんを歓迎するかのように、壁に体をスリスリし始めたんだそう。その後、なんとゴロスリまで披露したといいます。ルルくんもチーターに挨拶するかのように、お尻をクンクンとさせていたんだそう。

ガラス越しの愛の交流

園内を少し見てからチーターのコーナーに戻ると、チーターはすぐにルルくんに気づいて駆け寄ってくれたといいます。ルルくんをじっと見つめ、ガラス越しに2匹は見つめ合いながら歩いていたんだとか。まるで相思相愛のカップルのようですね。

チーターは、再び壁スリを始めたといいます。ゴロゴロと横になってゴロスリも始め、フレンドリーな様子にルルくんも「遊ぼうよ！」と言わんばかりに吠え始めたんだそう。すっかりルルくんのことを気に入った様子だったとか。

まさかの恋敵登場！

ルルくんとチーターが仲良くツーショット写真を撮っていると、まさかのハプニングが起こったといいます。なんとチーターのお見合い相手が、後ろから登場したんだそう。お見合い相手のチーターは、ルルくんを鋭い目線で威嚇しているようだったといいます。

しかし、ルルくんは後ろの状況には全く気づかず、ニコニコ顔でチーターとの交流を楽しんでいたんだそう。ガラス越しとはいえ、チーターにまでモテてしまうルルくんは、まさにイケワンだったのでした。

この投稿には「ルルくんのほうがタイプなのかな？」「まさかの恋敵と思われてるｗ」「恋しちゃったのね」「チーターもまんざらでもなさそう」「ルルちゃんのかわいさは惚れる！」「チーターにまでモテるなんてすごいよ」「チーターもルルくんの魅力に気づいたっぽい」「ガラス越しにスリスリするチーターもかわいい」といった声が寄せられています。

投稿者であるゴル ルルさんのInstagramでは、ゴールデンレトリバーのルルくんの穏やかでかわいらしい日常の動画が公開されています。種を超えてモテモテなルルくんの、今後の活躍が楽しみですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゴル ルル」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。