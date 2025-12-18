飼い主さんが生後７ヶ月のお孫ちゃんを1日預かることになったら、ワンコもそばにいて優しく見守ってくれて…？愛おしいシーンの数々が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破しています。

【動画：おじいちゃんとおばあちゃんが『生後７ヶ月の孫』を預かった結果→犬も様子を見に来て…】

生後7ヶ月の孫を預かったら…

Instagramアカウント「babychai_girl」に投稿されたのは、ビションフリーゼ×トイプードルのMIX犬「チャイ」ちゃんの飼い主さんが、生後7ヶ月のお孫ちゃんを預かった日の様子です。

久しぶりにお孫ちゃんがお家に来ると、さっそくご挨拶しに行くチャイちゃん。お孫ちゃんがチャイちゃんに触れた時に毛を引っ張ってしまっても、怒らずに優しく接してくれていたとか。

ワンコとのふれあいが尊い

しばらくするとお孫ちゃんは、パパとママがいないことに気づいて泣き出してしまったそう。飼い主さんが抱っこしてあやしているうちに落ち着いたので床に下ろすと、お孫ちゃんは「遊ぼうよ～」とばかりにチャイちゃんのもとへ。

急にちょっかいを掛けられてビクッとするチャイちゃんですが、お孫ちゃんが絵本を読み始めたら興味津々でそばにやってきたとか。2人が仲良く絵本を覗き込んでいる光景は、あまりにも尊いです。

愛おしい光景にほっこり

その後もお孫ちゃんは、不安になって泣き出したり元気を取り戻したりを繰り返し、飼い主さんはずっとつきっきりでお世話をしていたそうです。

その間、チャイちゃんもそばで見守ってくれていたのですが、時々「私もいるよ！構って～」とお目目でアピールしていたとか。もしかしたら子守りを手伝ってくれているのは、飼い主さんを独り占めされたくないからなのかも？可愛すぎる動機に、キュンとしてしまいますね。

そしてお孫ちゃんが眠ったら、チャイちゃんもホッと一安心してクレートの中で休み始めたそう。きっと今後もチャイちゃんはお孫ちゃんに会うたびに、お姉さんのように優しく接してくれることでしょう。2人が一緒に過ごした愛おしい1日の様子は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

チャイちゃんの可愛い姿や、お孫ちゃんとの微笑ましいふれあいをもっと見たい方は、Instagramアカウント「babychai_girl」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「babychai_girl」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。