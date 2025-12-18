飼い主さんの娘さんが生まれた時、ワンコは家族の一員として認めてくれなかったそう。しかし少しずつ距離が縮まっていって…？2人が家族になるまでの軌跡が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破。「尊い」「素敵で泣けてきちゃう」といった声が寄せられています。

【動画：『赤ちゃんと犬が仲良くなれるのか』心配だったママ→なかなか距離が埋まらなくて…】

最初は距離があったワンコと娘さん

Instagramアカウント「pupu_channel_2022」に投稿されたのは、イングリッシュスプリンガースパニエルの「ププ」くんと飼い主さんの娘さんが家族になるまでの軌跡です。

娘さんが生まれた時、飼い主さんはププくんと仲良くなれるか心配だったそう。いざ一緒に暮らし始めてみたら、やはりププくんは娘さんに塩対応で、2人の距離はなかなか埋まらなかったとか。

おそらくププくんは突然妹ができたことに戸惑っていて、すぐに家族の一員として受け入れることは難しかったのでしょう。しかし飼い主さんがそっと見守り続けるうちに、2人の関係は少しずつ変わっていったといいます。

少しずつ絆が深まって…

最初は「この子、誰？」と睨むように娘さんを見ていたというププくんですが、次第に優しく見守ってくれるように。また娘さんがププくんに触れた時も嫌がらずに受け止め、あやすように指先を舐めてくれることもあったとか。

娘さんがハイハイで動き回れるようになった頃には、なんとププくんの方からちょっかいを掛けにいくことも増えてきたそう。そして娘さんがよちよち歩きできるようになってからは、一緒に遊んだりおでかけしたりと今まで以上に楽しさを共有できるようになり、2人の絆はますます深まっていきました。

家族として認め合った現在の姿に感動

現在、2歳になった娘さんは、ププくんのことが大好きなんだそう。そして娘さんが笑顔でぎゅっと抱きついて愛を伝えた時には、ププくんも満更でもなさそうに受け止めているとか。どうやらププくんも、今は娘さんを家族の一員として認めてくれているようです。

時間をかけて心の距離を縮め、家族の絆を育んできた2人。その尊い軌跡と現在の仲睦まじい姿は、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。これからも2人がより良い関係を築いていって、愛と幸せにあふれた日々を過ごせますように。

この投稿には「とってもかわいい2人」「愛と絆の深さを感じます」「うるうるしちゃいました」「お互いにとってかけがえのない相棒ですね」といったコメントが寄せられています。

ププくんの可愛い姿や娘さんとの尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「pupu_channel_2022」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pupu_channel_2022」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。