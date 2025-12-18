甲斐甲斐しく子煩悩…ではなかったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万3000回再生を突破し、「左の赤ちゃんも可愛いｗ」「貫禄すら感じます」「休日のパパかと(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大型犬は母性本能が強い』と思っていたら…号泣する赤ちゃんの横で見せた『まさかの光景』】

大型犬は母性本能が強い？

TikTokアカウント「watson04510」の投稿主さんは、ご家族と大型犬の平凡な日常生活を紹介しているそうです。大型犬の名前は『ワトソン』ちゃん。投稿主さん曰く、「破天荒でマイペースな女の子」なのだそう。今回は、ワトソンちゃんと赤ちゃんの面白すぎる一幕を投稿しました。

投稿主さんは、ワトソンちゃんと赤ちゃんの生活が始まるまで、「大型犬は母性本能が強い」というイメージを持っていたそう。ご夫婦の間に生まれた赤ちゃんのことも、甲斐甲斐しくお世話すると思っていたといいます。

しかし、赤ちゃんが大泣きしてしまった日、ワトソンちゃんは意外な反応を見せたのでした。

貫禄あふれる姿に爆笑！！

ワトソンちゃんは、号泣する赤ちゃんの隣を陣取り、仰向けに寝転がって爆睡していたのでした。口元はダラリと緩み、すっかりリラックスしてしまっている様子。どうやら、ワトソンちゃんは「母性本能が強くない」タイプの大型犬だったようです…！

あまりにも堂々と睡眠を取るワトソンちゃんの姿に、投稿主さんも思わず苦笑い。もしかすると、ワトソンちゃんは「自分も赤ちゃん」だと思っているのかも…！？

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ともかく両方とも可愛い」「きっと夢の中ではワタワタお世話してる」「きっと昨夜は赤ちゃんが気になって夜勤したということでw」など沢山の反響がありました。

マイペースなワトソンちゃん

ワトソンちゃんは、赤ちゃんが生まれたときから、「私のことも構って～」とアピールしてくるようになったといいます。赤ちゃんの隣でゴロゴロと転がる姿は、本当に赤ちゃんのよう…。

また、寝るときは寝るという強い意思を持っている模様。赤ちゃんが遊びたそうに見つめていても、気持ちよさそうな笑顔でグースカと寝ているのだといいます。

とはいえ、寝るときもおやつを食べるときも、常に赤ちゃんの近くにいるというワトソンちゃん。母性本能を持っていなかったワトソンちゃんですが、赤ちゃんとの心の距離は日に日に縮まっているのでしょうね。

TikTokアカウント「watson04510」には、ご家族とワトソンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

