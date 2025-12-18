【1か月予報】年末年始は気温が高くなる予想 降雪量は平年並か少ないか 北陸地方では冬型長続きしない見込み「早期高温情報」も発表《新潟》
年末年始は気温がかなり高くなりそうです。
新潟地方気象台が18日に発表した「1か月予報」によると寒気の影響を受けにくい時期があるため、新潟県を含む北陸地方の向こう1か月の気温は高く、特に、期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。
気象台は、12月24日頃から5日間の平均気温が平年より2.4℃以上高くなると予想、10年に1度程度の高温になるとして「早期高温情報」も発表しています。
平年と同様に曇りや雪または雨の日が多い予想ですが、年末年始は気温が高くなる見込みです。
各期間の予想です。
＜12/20～12/26＞
平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。気温は高い見込みです。
＜12/27～1/2＞
冬型の気圧配置が長続きしないため、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少ないでしょう。気温は高い見込みです。
＜1/3～1/16＞
平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。ほぼ平年並の見込みです。
北陸地方では向こう2週間は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため気温が高く、かなり高くなる日もあるでしょう。農作物の管理などご注意ください。