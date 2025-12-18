村重杏奈「ファンデに混ぜても」スキンケア＆メイクにも使えるツヤ美容液

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにスキンケアをする場面がある動画を投稿！ブランドのPRではあったものの、自身の使用感なども語ってくれていました！

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

Anua/PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム 税込3,450円（公式サイトより）

保湿を叶え、ツヤのある“水光肌”へ導いてくれる美容液！

村重さんはこちらを「保湿をサポートしてもらう！」とコメントをテロップで表示させながら紹介。

そして、「このベタつかないテクスチャーもいいよね！！」とコメントしながら、スポイトから直接肌に垂らし手で優しく塗り広げながらむくみもマッサージ。

また、お仕事のメイクシーンでは「このセラム、ファンデに混ぜても使えるよ！」と紹介。リキッドファンデーションに垂らし、ベースメイクを仕上げ「よくない！？水光肌みたいでテンション上がる」と満足そうな様子を見せていました！

■動画もチェック

動画内では村重さんのスキンケアの様子が垣間見れます！ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 私は乾燥知らずです！ #PR #Anua #アヌア ♬ オリジナル楽曲 - 村重杏奈