¡ÚÂçµÜ¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Û½çÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤ÇÍ¥½Ð¤ÎÂÀÅÄ¤ê¤æ¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë°ú¤¯½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçµÜ¶¥ÎØ£Æµ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼ÒÇÕ¡×¤Ï£±£¸Æü¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂÀÅÄ¤ê¤æ¡Ê£³£±¡áºë¶Ì¡Ë¤¬£·£Ò¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¤òÀ©¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤Ç·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ºÇ½ª£±¥»¥ó¥¿¡¼£¶ÈÖ¼ê¤«¤é»³¤ª¤í¤·¤ò»È¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤·¡¢£²Ãå¤Ë£µ¼Ö¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢ÂÀÅÄ¤Ï°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡££¶ÈÖ¼Ö¤Ê¤¬¤é¤½¤í¤ê¤½¤í¤ê¤È¼«Å¾¼Ö¤ò¿Ê¤á¤Æ£Ó¼è¤ê¤·¤¿¸ÞÌ£ÅÄÆàÊæ¤Î¸å°Ì¤Ë¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤Æ¤âÂÀÅÄ¤¬°ú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¾â¤Þ¤ÇÈÖ¼ê¤ËàµïºÂ¤êáÂ³¤±¤¿¡£¸ÞÌ£ÅÄ¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬ÈÖ¼ê¤Ë¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·è¤·¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öà»ä¤À¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë°ú¤¯½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Ï¥¥Á¤Ã¤È°ú¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸ÞÌ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤ë¤Ê¤éÈÖ¼ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡×¡£¸åÊý¤Ç¹½¤¨¤Æ°ìµ¤¤Ë¥É¥«¥ó¤È¤¤¤¦ÀïË¡¤ÏÂåÌ¾»ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£±£¹Æü¤Î£±£±£Ò¥¬¡¼¥ë¥º·è¾¡¤Ï¡¢¿·¿Í¡¦¼ò°æ°¡¼ù¡Ê£²£´¡áÂçºå¡Ë¤È¤Îà¿·µì¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àÂÐ·èá¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â¤¢¤ëÅöÃÏ¤Ï²áµî£²ÅÙ¤·¤«½ÐÁö¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï£±·î¤ËÃçÂô½Õ¹á¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ£²Ãå¡££¹·î¤ÏÆ£ÅÄ¤Þ¤ê¤¢¡¢È«»³¤Ò¤¹¤¤¤ËÀèÃå¤òµö¤·¤Æ£³Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£º£²ó¤â¡Ö°¡¼ù¤Á¤ã¤ó¤âÍ½Áª£²¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡ÊÆ±¸©¤ÎÃæÅç¡ËÆ·¤âÆ°¤¤¬¤¤¤¤¡×¤È³Ú¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¸ý¸µ¤ò¥¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£