「I′m rooting for you」の意味は？背中を押してあげたいときにピッタリな表現です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I'm rooting for you」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、相手の背中を押してあげたり、応援していることを伝えるときに使える表現。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「応援してるよ」「味方だよ」でした！ 「I'm rooting for you」は、相手がこれから頑張ろうとしているときに、「あなたの成功を心から願ってるよ」という気持ちを伝えるフレーズです。 単なる「頑張って」よりも、距離が近くてあたたかいニュアンスがありますよ。 「I'm rooting for you on your exam tomorrow.」

（明日の試験、応援してるよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部