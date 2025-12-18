「I′m rooting for you」の意味は？背中を押してあげたいときにピッタリな表現です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I'm rooting for you」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、相手の背中を押してあげたり、応援していることを伝えるときに使える表現。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「応援してるよ」「味方だよ」でした！
「I'm rooting for you」は、相手がこれから頑張ろうとしているときに、「あなたの成功を心から願ってるよ」という気持ちを伝えるフレーズです。
単なる「頑張って」よりも、距離が近くてあたたかいニュアンスがありますよ。
「I'm rooting for you on your exam tomorrow.」
（明日の試験、応援してるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部