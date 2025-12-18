向井康二、真面目に演じたのに…大泉洋から無茶苦茶な注文「もうちょっとぶっこめなかったか？」
9人組グループ・Snow Manの向井康二が18日、都内で行われた映画・スペシャルドラマ『ラストマン』ワールドプレミアに参加した。主演の福山雅治、大泉洋、永瀬廉（King ＆ Prince）、今田美桜、月島琉衣、寛一郎、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、平野俊一監督らとともに参加した。
【写真】大はしゃぎ！互いにボケ合う大泉洋＆向井康二
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
終始、大泉とボケ＆ツッコミでわかせていた向井。新作ドラマからの参加となったが、向井は、好感度No.1キャスター・播摩みさき（松本）と同じテレビ局で働いていた元番組ディレクター・栗原幹樹は、とある出来事がきっかけで現在はディレクターをやめており、深い孤独を抱えながら生活しているという役どころを演じている。
しかし大泉は「僕は向井くんとも共演がございまして。ただ思ったよりも向井くんはちっともおもしろいことを言わない。もうちょっとぶっこめなかったか？」と指摘。「僕も（現場ではやっている）モノマネいれればよかった」と反省すると、大泉は「すごく真面目にやってましたよ！」とやや無茶苦茶に注文をつけた。
すると永瀬「それでいいんですよ（笑）舞台あいさつでいっぱいイジってあげてください」とお願い。向井「次からはボケますね。反省点です」とすると大泉は「そんな重要や役を与えちゃいけない。遊びのある自由度の高い役で」とリクエスト。向井は「アドリブ込みで苦手で。アドリブをプラスと関西弁がでてしまう」と明かすと永瀬も同じ関西出身として「わかる」と共感していた。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開される。
