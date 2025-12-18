O by Fの新トリートメントでうねり髪革命。サロン発想ヘアマスク誕生

サロン帰りのようなまとまりとツヤを、自宅で叶えたい。そんな大人女性の理想に寄り添う、O by Fの新作トリートメントが登場します。うねりやダメージを感じやすい髪も、使うたびちゅるんと素直な質感へ。自然由来成分にこだわりながら、感動の仕上がりを追求した次世代ホームケアで、毎日のヘアケア時間が特別なひとときに変わります♡

サロン発想の質感改善*¹トリートメント

オーバイエッフェコンセントレートヘアマスクは、アルカリ還元イオン水をベースに採用したサロン発想の質感改善¹トリートメント。

髪表面を一時的にゆるめ、美容成分の浸透力を高めることで、うねり髪やダメージヘアもなめらかに整えます。96％自然由来成分²配合で、芯からしなやかさとまとまりを実感できる処方です。

SINN PURETÉのコラボが話題♡#FR2と生む静と艶の香り

内部補修×キューティクルケアでちゅるん髪

髪内部にはCMC類似成分³が潤いを届け、ダメージを集中補修。さらに、3種のフィトタンパク⁴がキューティクルを整え、湿気によるうねりを防ぎます。

植物オイル⁸⁹¹⁰やバター¹¹*¹²をバランスよく配合し、ベタつかずヘアオイルをなじませたようなツヤと柔らかさを演出。ホイップバター設計で、髪1本1本にするすると行き渡ります。

商品情報と発売スケジュール

オーバイエッフェコンセントレートヘアマスク(ヘアパック)は180g3,960円(税込)。シャンプー後に3分パックし、週2～3回の使用がおすすめです。

2025年12月19日(金)10:00よりCosme Kitchen公式WEB STOREにて先行発売、2026年1月8日(木)より全国のCosme Kitchen、Biople各店舗および公式WEB STORE、F ORGANICS・O by F公式WEB STOREにて発売されます。

毎日のケアで髪に自信を



ダメージやうねりに悩む髪こそ、ケアの質を見直したいもの。O by Fのトリートメントは、自然由来成分とサロン発想を融合し、自宅でも確かな変化を実感できる一品です。

触れるたび嬉しくなるちゅるん質感で、ヘアスタイルも気分も前向きに。新しい季節の始まりに、髪から美しさをアップデートしてみてはいかがでしょうか。