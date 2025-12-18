80年前の富山大空襲の記憶を語り継ごうと、祖父と娘、孫の3世代で取り組んできた家族がいます。

しかし、祖父が先月90歳で亡くなり、残された娘と孫の2人は語り継ぐことへの覚悟を新たにしています。清水記者のリポートです。



3世代で語り部として活動してきたのは、空襲を体験した佐藤進さんと、娘の西田亜希代さん、孫の七虹さんです。



◆佐藤進さん

「まあ、心強く思ってますね。まさか後を継いでくれると思っていませんでした」





1945年8月2日未明、富山市中心部を襲ったアメリカ軍の爆撃機B29は、56万発の焼夷弾を投下。一夜にして市街地の99.5パーセントが焼失し、2700人余りの命が奪われました。当時10歳だった佐藤さん。爆撃中心点から北東におよそ1キロ離れた自宅で空襲に遭いました。逃げたのは田んぼの中でした。「田んぼどこだった？」「今行くちゃ」「川の向こうが田んぼだった？」「みんな田んぼだった」「田んぼだったから地面が柔らかかったんです。地面に深くめり込んだ焼夷弾はね、すぐには火を噴かなかったんです、ちょっと時間があったんです。どこからかね、川に飛び込めーという声が聞こえたので、最初にこの川に飛び込んだんです」



その直後。



「田んぼが一斉に爆発したんです。もうちょっと遅ければ、私たちは焼け死んでいました」



私たちKNBの取材やほかの地元メディアにも80年前の記憶を鮮明に語ってくれました。

語り部として300回近く 空襲体験や平和への思いを語る



◆佐藤進さん

「90歳になりましたからね、もういつゴールに到達してもおかしくないと思うんですよ、もう先は見えてきております」



これまで、300回近く語り部として話をしてきましたが、いつまで続けられるか、不安との隣り合わせでした。



戦後80年を迎えた今年も富山市内の中学校を訪れていました。



◆佐藤進さん

「戦争や紛争は、これは人災なんです。人災はね、人間の努力によって防ぐことができるんです」



戦後生まれの2人も佐藤さんの体験を語り継いでいます。



◆西田亜希代さん

「本当、ひどい生活もしながら、食べるものも食べずに生きたっていう。その時代を経て、私が生まれ、娘も生まれ、という、命が引き継がれているっていうことを感じ取ってもらえると思うので」



◆西田七虹さん

「戦争は終わりましたけど、その人の中の記憶はずっと残っているから、完全に終わったとは言えないので、あまり遠くのようなものとして感じてほしくないから」

「記憶を途絶えさせてはいけない」戦後80年の節目に亡くなった佐藤さん その意思を受け継ぐ亜希代さんと七虹さん

佐藤さんは先月、90歳で息を引き取りました。



記憶を途絶えさせてはいけない。



七虹さんは戦争の記憶を継承しようと県内の高校生有志によるグループ「輪音」の代表も務めていて、今月、新田知事に活動を報告しました。



◆西田七虹さん

「先月、語り部として活動していたおじいちゃんも亡くなってしまい、どんどん体験者が減っていくのを目の当たりにしているのが現状です。そこで（戦後）80年をスタートとして、高校生たち若い世代が、どんどん戦後90年、戦後100年と自然になっていくと思いますので、それに向けて新たな活動をしていきたいと思います」



空襲の体験を語る人が減っていくことへの強い危機感。

先月亡くなった祖父の意思を受け継ぎ、親子2人の取り組みはこれからも続きます。