好き＆行ってみたい「岡山県の絶景スポット」ランキング！ 2位「鷲羽山」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岡山県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鷲羽山（倉敷市）／54票岡山県倉敷市にある鷲羽山（わしゅうざん）は、瀬戸内海国立公園の代表的な景勝地です。特に瀬戸大橋を一望できる展望台からの眺めが絶景で、多島美と巨大な橋のコントラストが人気。瀬戸内海の雄大な景色が「行ってみたい」という支持を集めました。
回答者からは「瀬戸内海と島々が一望できる夕日の景色が特に美しく、心が洗われるから」（30代女性／東京都）、「瀬戸大橋と海のコントラストが美しく、特に夕日や夜景が有名。まさに絶景スポットです」（20代男性／福井県）、「山から瀬戸内海に浮かぶ島々と、瀬戸大橋を一望できます。絶景です」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
1位：蒜山高原（真庭市）／61票岡山県北部に広がる蒜山高原（ひるぜんこうげん）は、雄大な山々と広大な草原が魅力のリゾート地です。ジャージー牛の放牧風景やサイクリング、グルメを楽しめる開放的な景観が、「行ってみたい」という支持を集め、1位となりました。都会の喧騒（けんそう）を離れた、高原の爽快感が評価されたのでしょう。
回答者からは「サイクリングロードあり。ひるぜん焼そば、ジンギスカン、乳製品スイーツと満足」（40代男性／沖縄県）、「大自然で青い空と山の緑と放牧している牛が良い感じ」（40代女性／広島県）、「広々とした高原でのんびり放牧を眺めながらソフトクリームを頂きたいから」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)