好き&行ってみたい「神奈川県のイルミネーション」ランキング！ 2位「横浜ベイホテル東急 クリスマスイルミネーション」、1位は？
クリスマスや年末を控え、家族や友人、大切な人と特別な時間を過ごしたいと考えるホリデーシーズンとなりました。夜空を彩る壮大な光の芸術は、思い出をさらに輝かせ、心に残る一夜を演出してくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「神奈川県のイルミネーション2025」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ホテルらしい上品なイルミネーションが楽しめるから」（30代女性／神奈川県）、「横浜ベイホテル東急 クリスマスイルミネーションは友人のオススメなので行ってみたい」（40代男性／和歌山県）、「ホテルらしい落ち着いた光がロビーから外まで上品に続いていて、ゆっくり大人の時間を過ごしたくなる雰囲気だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「snsでもかなり人気で一度入ってみたいと思っていた。クリスマスマーケットって日本はそこまで多くないので行ってみたい。グリューワインが大好きなのでマーケットで飲んでみたい」（20代女性／千葉県）、「クリスマスマーケット行きましたが本当に綺麗でもう一回行きたいと思うから」（30代男性／北海道）、「クリスマスマーケットを楽しみながらイルミネーションでクリスマスを味わいたいです」（50代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「神奈川県のイルミネーション2025」ランキングの結果をご紹介します。
2位：横浜ベイホテル東急 クリスマスイルミネーション／33票横浜市の「横浜ベイホテル東急 クリスマスイルミネーション」が2位にランクインしました。みなとみらい地区に位置するこのホテルの外観やロビーなどが、上品で洗練された光の装飾で彩られます。特に、ホテル正面のエントランスや建物を飾るイルミネーションは、みなとみらいの夜景に溶け込みながらも、華やかでロマンチックな雰囲気を醸し出します。高級ホテルならではの優雅な空間で、特別なひとときを過ごしたい人々に人気です。
回答者からは「ホテルらしい上品なイルミネーションが楽しめるから」（30代女性／神奈川県）、「横浜ベイホテル東急 クリスマスイルミネーションは友人のオススメなので行ってみたい」（40代男性／和歌山県）、「ホテルらしい落ち着いた光がロビーから外まで上品に続いていて、ゆっくり大人の時間を過ごしたくなる雰囲気だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：Christmas Market（クリスマスマーケット）in 横浜赤レンガ倉庫／36票堂々の1位に輝いたのは、「Christmas Market（クリスマスマーケット）in 横浜赤レンガ倉庫」でした。横浜の象徴的なスポットである赤レンガ倉庫を会場に、ドイツの本格的なクリスマスマーケットを再現。巨大なクリスマスツリーを中心にヒュッテ（小屋）が立ち並び、フードやドリンク、クリスマス雑貨が楽しめます。マーケット全体が温かい光に包まれ、ロマンチックな雰囲気が魅力です。海辺というロケーションも相まって、異国情緒あふれる冬のイベントとして高い人気を誇ります。
回答者からは「snsでもかなり人気で一度入ってみたいと思っていた。クリスマスマーケットって日本はそこまで多くないので行ってみたい。グリューワインが大好きなのでマーケットで飲んでみたい」（20代女性／千葉県）、「クリスマスマーケット行きましたが本当に綺麗でもう一回行きたいと思うから」（30代男性／北海道）、「クリスマスマーケットを楽しみながらイルミネーションでクリスマスを味わいたいです」（50代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)