株式会社ファミリーマートは、2026年の恵方巻の予約受付を12月19日より全国の店舗およびファミマオンラインにて開始します。

今年のラインナップは全11種類。注目はファミマ初となる「銀座おのでら」「焼肉トラジ」監修の豪華恵方巻と、昨年に続き登場する「刀剣乱舞 ONLINE」コラボです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 銘店監修の「赤シャリ」と「肉」

今回初登場となるのは、江戸前寿司の銘店が手掛ける「銀座おのでら監修 特製恵方巻」（1100円）です。

最大の特徴は、同店の代名詞でもある「赤酢を使った赤シャリ」を使用している点。穴子や海老、玉子焼などの具材を甘じょっぱいたれでまとめ、アクセントに「甘酢生姜の胡麻和え」を散りばめたという、職人技を感じさせる上品な味わいとなっているそうです。

一方、ガッツリ派には「焼肉トラジ監修 牛焼肉恵方巻」（1050円）が登場。

こちらはアンガス牛のカルビ（バラ肉2種）を香ばしく焼き上げ、トラジ監修の特製だれで味付けしています。隠し味に魚介や昆布だしを加えたキムチと共に巻き込んだ、ジューシーで食べ応え抜群の一品とのこと。

■ 「刀剣乱舞」コラボは「鶴丸国永」をイメージした“驚き”の白

また、昨年完売するほどの人気を誇った「刀剣乱舞 ONLINE」コラボが今年も帰ってきました。

今回は「『刀剣乱舞 ONLINE』 鶴丸国永の恵方巻」（2000円）として、刀剣男士「鶴丸国永」をイメージし、「白」を基調とした食材で表現されています。

具材はサラダチキンマヨネーズ和えや新生姜入りポテトサラダなどを使用。商品は鶴丸国永が描かれた特製デザインボックスに入っており、「恵方包み（小ふろしき）」と「巾着袋」がセットになったファン必見の特別仕様となっています。

予約期間は12月19日から2026年1月30日まで。予約特典も用意されており、2026年1月14日9時までの早期予約で、対象の恵方巻が1品100円引きになるほか、ファミマオンラインで対象商品を2品予約すると100円相当のポイントが進呈されます。これらを組み合わせると最大300円相当お得になるとのことです。

（C）2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121808.html