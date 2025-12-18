ÌîÀ¸Éüµ¢¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¡Ö´°Ã£»³1¹æ¡×¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò³ÎÇ§¡½Ãæ¹ñ
¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¡¦¥¢¥à¡¼¥ë¥Ò¥ç¥¦¹ñ²È¸ø±àÅìÇ«´ÉÍý¡¦ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÌîÀ¸Éüµ¢¤·¤¿¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¡Ö´°Ã£»³1¹æ¡×¤¬ºÇ¶á¡¢¹õÎµ¹¾¾ÊÅìÇ«»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯¤ËÌîÀ¸Éüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ö´°Ã£»³1¹æ¡×¤¬ÅìÇ«»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´°Ã£»³1¹æ¡×¤ÏÅìÇ«»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç·ÑÂ³Åª¡¢¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ·Á¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¤Êý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£ÌîÀ¸Éüµ¢¤·¤¿Åö½é¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤ÏÅìÇ«»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë¡ÖÄê½»¡×¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤½¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¡Ö´°Ã£»³1¹æ¡×¤ÎÌî³°¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÇ½ÎÏ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ¤¬¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÀ¸Â©ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë