「破天荒な夫婦ですが」女子プロゴルファー、結婚式ショット公開「綺麗な花嫁姿のお写真」「感慨深い」
プロゴルファーの佐伯三貴さんは12月17日、自身のInstagramを更新。教会での結婚式ショットを披露しました。
【写真】“破天荒な夫婦”の結婚式ショット
また、「準備で何度も頭がパンクして自分の無力さに打ちのめされながらも1番こだわっていたお料理は褒めてもらってよかったです」と、準備の苦労を振り返りつつ、ゲストたちに喜んでもらえたことに安堵（あんど）しています。最後は「破天荒な夫婦ですがこれからも力を合わせて頑張っていきます」と、ユーモアを交えながらこれからの抱負をつづりました。
ファンからは、「おめでとうございます」「感慨深い」「わーーーーー素敵」「末永くお幸せに」「素敵です」「綺麗な花嫁姿のお写真」と、祝福の声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】“破天荒な夫婦”の結婚式ショット
「末永くお幸せに」佐伯さんは「2025.12.7 大好きな大切な皆様に見守られて無事結婚式を挙げる事ができました」とつづり、1枚の写真を投稿。真っ白な教会で挙げた結婚式のワンシーンで、夫でボートレーサーの森照夫さんが佐伯さんのおでこに優しくキスをする感動的なショットです。ウエディングドレス姿の佐伯さんは幸せオーラに包まれています。
ファンからは、「おめでとうございます」「感慨深い」「わーーーーー素敵」「末永くお幸せに」「素敵です」「綺麗な花嫁姿のお写真」と、祝福の声が上がっています。
ハワイでのウエディングフォト9月3日には「皆んなの協力で本当想像してたよりも遥かに素敵でアットホームな写真が撮れた」と、ウエディングフォトを公開していた佐伯さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)