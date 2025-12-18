¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ÀÖÈ±¡¢´é¤ËÆþ¤ìËÏ¡¢¶â¿§Æ·¤ÎÄ¶¥¢¥Ã¥×¡ª¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡¢À¸¤ÊýÊÑ¤¨¤¿¤¡¡×
¡ÖLIFE!¡×½Ð±é¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÊ±Áõ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëàÈãÝºÂ(¤¢¤«¤¶)¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î´î·à»Ë2021.12.2¡×¤Èµ¤·¡¢ÀÖ¤¤Ã»È±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¡¢´é¤Ë¤ÏÍõ¿§¤ÎÊ¸ÍÍ¡¢Æ·¤Ï¶â¿§¤Ç¡¢Ä¶¤É¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï4Ç¯Á°¡¢NHK¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖLIFE!¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ëµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡¢À¸¤ÊýÊÑ¤¨¤¿¤¡¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¤µ¤¹¤¬NHK¡¢½ÐÍè±Ç¤¨¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖLIFE¡¢¥³¥ì¹¥¤¡Á¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡àÈãÝºÂ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤é¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëµ´¤ÎNo.3¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¾å¸¹¤Î»²¡×¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£