¡¡TBS·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤Î¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¡ôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅ¸¼¨¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©Å¸¡×¤¬¡¢12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO¤Ç¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¤ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶PARCO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£³Ú¤·¤¤Æþ¾ìÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¡ôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅ¸¼¨¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©Å¸¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤òµ¿»÷¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹µÊÃãÅ¹¤ÎºÆ¸½Å¸¼¨¡£¾¼ÏÂ¤Î¡ÖµÊÃã¤¹¤¤ã¤ó¤À¤ë¡×¤¬½ÂÃ«¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤Î¡ÖµÊÃãSCANDAL¡×¤¬¿´ºØ¶¶¤Ë½Ð¸½¤·¡¢¡È¤¢¤Î¡É¥È¥¤¥ì¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»£±Æ»þ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉôÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤äÄÉ²Ã¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤¤ã¤ó¤À¤ë¡¿SCANDAL¡×Å¹Æâ¤Î¶õ´Ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤äÆþ¾ìÆÃÅµ¡Ö¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤Î¾ï¼±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡©¤Õ¤Æ¤Û¤É¥Æ¥¹¥È¡×¤âÇÛÉÛ¡£¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤Ï1986Ç¯¤ËÃæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¾¼ÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¾®Àî»ÔÏº¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë°Õ¼±Äã¤¤·Ï¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ00Ê¬¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
