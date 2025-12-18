¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤«¤é37Ç¯...46ºÐà¥È¥Èá¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨ºÆ¤ÓÉ½ÉñÂæ¤Ë
¡¡1988Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ç¡¢¥µ¥ë¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¡¦¥ô¥£¡¼¥¿Ìò¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ÎÉ¤¤½µËö¤ò¡£¥í¡¼¥Þ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Rai Uno¤ÎÈÖÁÈ¡ØUno mattina in famiglia¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢´¶Æ°Åª¤Ê²ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¶á±Æ¤ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ïà¥È¥Èá¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥µ¥ë¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡¦¥«¥·¥ª(46)¡£±Ç²è¸ø³«»þ8ºÐ¤À¤Ã¤¿¥µ¥ë¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¤Î¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ë¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¤Ï¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÌÜ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡ÖÌÖËì¿§ÁÇÊÑÀ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é22ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿´ÍýÎÅË¡»Î¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¡¢±Ç²è³¦¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£