´é¥¢¥Ã¥×¤ÎÍèÆüÆ°²è¤ò¸ø³«
¡¡àÀ¤³¦°ì¼ã¤¯¸«¤¨¤ëá¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÆÍÇ¡ÍèÆü¡£Æ°²è¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÃÏ²¼Å´¹½Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤äÅìµþ¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Á¥å¥¢¥ó¥É¡¦¥¿¥ó(59)¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã???Âçºå¤¤¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼?¡×¡Ö¤ï¤ï¤ï¡Á♡¿ë¤ËÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¡¼¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÊª¸«¤Æ¤§¤¨¡×¡Ö¤â¡Á¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¤¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤éµ¤Àä¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¿¥ó¤Ï23Ç¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖNuméro TOKYO¡×(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¼ã¤¤¡¢´ñÀ×¤Î56ºÐ¡£¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£