【資料】高校入試

群馬県教育委員会は、来年春に卒業見込みの中学生に対する第２回進路希望調査の結果を発表し、公立高校の倍率が０．９７倍と、初めて１倍を下回ったことを明らかにしました。

県教委によりますと、今月１日現在、公立高校全日制・フレックススクール６３校の募集定員に対する倍率は０．９７倍で、記録が残る１９９３年度以降、初めて１倍を下回りました。中学校などを卒業する見込みの１万６２２３人のうち、公立高校への進学希望者は、前年の同じ時期と比べ７１７人減って１万６１２人だった一方、私立高校の希望者は、２４８人増えて２７８３人でした。

政府は来年度から本格的に私立高校の授業料の無償化を実施する方針で、県教委では、少子化や進路選択の多様化に加えて、こうした動きの影響もあるとみています。県教委では地区別に情報交換会を開いて県立高校の在り方を検討していて、今後、本格的な検討に入ります。

なお、学校別の倍率は、高経大附属が１．４６倍で最も高く、桐生の１．３３倍、伊勢崎清明の１．２８倍と続きました。最も低いのは万場の０．１６倍で、定員割れの学校は６３校中４０校と前年の同じ時期より２校増えています。