東吾妻町役場

任期満了に伴い来年４月に行われる東吾妻町長選挙に、いずれも新人で、町議の齋藤貴史さん（５３）と、町議会副議長の重野能之さん（４８）が出馬表明しました。

齋藤さんは２０２３年の町議選で初当選し、現在１期目です。吾妻真田忍者をテーマにしたイベントを開くなど、観光振興に取り組んできました。主な公約にも観光振興を掲げ、町の歴史や文化にまつわる体験型の催しを推し進め、草津温泉などと連携してインバウンドを増やしたいと話しました。また、県外の幼稚園と連携した幼児教育の充実なども公約にあげました。

重野さんは２０１４年の町議選で初当選。現在４期目で、ことし５月から副議長を務めています。公約には山間地域の人手不足の解消を掲げ、事業者と政策対話会を開くなどして、官民連携の施策を推し進めると話しました。また少子高齢化対策では、結婚や出産を望んでいてもできない人がいるとした上で、婚活支援や出産祝い金の増額を掲げています。

現職の中澤恒喜さん（７５）は、高齢を理由に今月１５日の町議会本会議で不出馬を表明しています。新人２人が出馬を表明し、８年ぶりの選挙戦となる見込みです。東吾妻町長選は来年４月７日告示、１２日投開票です。