【12月のムーンアクション】12月28日は上弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

■12月のムーンアクションは？

12月の満月のことを、ネイティブアメリカンはCold Moon（寒月）と呼んでいました。寒い毎日が続きます。でも年末年始はイベントも多く、楽しいシーズン！ 中でもクリスマスは最大のイベントです。

クリスマスのラッキーカラーは赤と緑。ラッキーナンバーは12。プレゼントを大きな靴下に入れるのは、最近ではあまり見られないかも。サンタクロースこと聖ニコラウスは12月5日に、学生や子供の守護聖者にプレゼントを配るスケジュールを決めるのだそうですよ。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■12月21日〜30日

21日（月齢1.1）……整理整頓したい日。不用品はリサイクルに。

22日（月齢2.1・三日月。冬至）……ハーブティでほっと一息。いろいろ試してみて！

23日（月齢3.1）……自分のルーツをたどってみて。家族サービスにツキ。

24日（月齢4.1）……朝起きたら寒くても窓を開けて。いい空気を取り入れましょう。

25日（月齢5.1）……乗り物に乗らずに歩いて。階段がいい運動に。

26日（月齢6.1）……いい音楽をBGMに。クラシックがオススメ。

27日（月齢7.1）……植物について知識を深めて。ガーデニングに挑戦するのも◎。

28日（月齢8.1・上弦）……サプリメントをやめてみて。自然の食物から摂取を。

29日（月齢9.1）……夢の中に出てきた場所に行ってみて。いい出会いがあるかも！

30日（月齢10.1）……ファッションリーダーになれそう。インテリアにも凝って。

31日（月齢11.1・大晦日）……除夜の鐘とともに嫌なことは忘れて。来年のスケジュールを立てましょう。

12月22日は冬至。一年で一番日が短い日です。太陽の誕生日とも呼ばれこの日から、だんだんと日が長くなっていきます。冬至の日にゆず湯に入ると、病気にならないといわれています。また、こんにゃくやなんきん（かぼちゃ）など、「ん」のつく食べ物を食べると健康運がアップするのだそう。変わったところではお嫁さんがお姑さんに靴下を贈ると、円満に過ごせるとか。是非お試しを。

