犠牲者最多の２両目に乗っていた被害者「たくさん血の跡…本当にここに人がいたのか」脱線事故車両の保存施設訪れ「ＪＲ西日本と同じスタートラインに立てたみたいでうれしい」　一般公開を強く望む被害者も

ＪＲの脱線事故車両の保存施設が開館。施設を見学した被害者が感じたこととは。



（小椋聡さん）「あの中で生きた人、亡くなった人、生きることができなかった人が分かれた場所なんだなって、如実に伝わってくる場所でした」



こう話すのは、ＪＲ福知山線脱線事故の被害者・小椋聡さん（５６）です。２００５年、兵庫県尼崎市でスピードを出しすぎた快速電車が、カーブを曲がりきれずに脱線。乗客１０６人と運転士が死亡し、５６２人が重軽傷を負いました。





最も多くの犠牲者を出した２両目に乗っていた小椋さん。足の骨を折るなどの重傷でした。（小椋聡さん）「僕は前に飛ばされていって。動くと下で踏みつけられてる人たちがものすごく痛がるんです。『痛い、痛い』という声は結構長く自分の頭の中に残っていました」事故後、小椋さんは自分が生かされた意味を考え、亡くなった人の最期の乗車位置を突き止める活動などに取り組んできました。そして事故から２０年が経った今年、大阪・吹田市に事故車両の保存施設が完成。１２月１４日、施設内に初めて入りました。（小椋聡さん）「座席がたくさん並んでいるところに入ると、たくさん血の跡も残っていたし、オイルまみれになっている所もあった。本当にここに人がいたのかと苦しくなる感じがありました。車両を大事にしてきちんと事故の姿を伝えようという現物を見て、やっと（ＪＲ西日本と）一緒に同じスタートラインに立てたみたいで、すごくうれしかったです」小椋さんは車両の展示状況などをみて、ＪＲ西日本の事故との向き合いに一定理解を示す一方、今後、この施設が誰のためにどう活用されるべきなのか議論を尽くしてほしいと考えています。ＪＲは、施設を社員が事故を継承するための研修などに使うとしていて、原則、非公開にしましたが、被害者のなかには一般公開を強く望む声もあります。３両目に乗りけがをした増田和代さん（５６）。（増田和代さん）「見たら叩きつけられるじゃないですか、現実に。戻されるでしょ、あの当時に」自身は、施設を見に行く勇気は出ないといいますが、事故当時のまま展示された車両は事故の悲惨さを何よりも物語るものであるはずだと話します。（増田和代さん）「一般の人に見せないと。私たちは全部知っている。見てください、風化防止に手助けしてくださいって、みんなで安心安全な社会にしていきましょうよって」さまざまな声があがるなか、ＪＲ西日本の倉坂社長は…（ＪＲ西日本 倉坂昇治社長）「（公開するかどうかは）慎重に検討を進めていくべき課題であると考えております」未曽有の事故から２０年。車両保存施設の今後のあり方について、考え続ける必要がありそうです。