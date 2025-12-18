»Ø¸¶è½Çµ¡¢½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¡Ö²¥¤ê¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤·¤¿²áµî¤ò¹ðÇò¡¡½©¸µ»á¤«¤é¤Î½õ¸À¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Û¥é¥ó¡ß¥µ¥Ã¥·¡¼¤Î¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¡Ù¤Ë½Ð±é¡£½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯»á¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×AKB4820¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¸«¤»¤¿½©¸µ¹¯»á¤Î¶á±Æ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê37¡Ë¤È¡ÈÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡ØÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦³Ð¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½µ´©»ï¤Ëº¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¤½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¹¤®¤Æ²¥¤ê¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¡×½ÐÍè»ö¤ò²óÁÛ¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤À¤Ã¤Æ¡ÈÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¡É¤«¤é¡Ä°ã¤¦¤«¤é¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ø¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½©¸µ»á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ø¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø»Ø¸¶¤ÏÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤¹¤®¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤Ï¡£ÏÃ¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°ì²ó¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¼õ¤±¤¿¡¢²¸»Õ¤«¤é¤Î½õ¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×AKB4820¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¸«¤»¤¿½©¸µ¹¯»á¤Î¶á±Æ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê37¡Ë¤È¡ÈÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½©¸µ»á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ø¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø»Ø¸¶¤ÏÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤¹¤®¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤Ï¡£ÏÃ¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°ì²ó¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¼õ¤±¤¿¡¢²¸»Õ¤«¤é¤Î½õ¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£