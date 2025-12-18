大泉洋＆向井康二、ボケ＆ツッコミの漫才状態「目黒くんとは大違い」
9人組グループ・Snow Manの向井康二が18日、都内で行われた映画・スペシャルドラマ『ラストマン』ワールドプレミアに参加した。主演の福山雅治、大泉洋、永瀬廉（King ＆ Prince）、今田美桜、月島琉衣、寛一郎、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、平野俊一監督らとともに参加した。
【写真】カッコイイ…！スーツ姿で登場した永瀬廉
スペシャルドラマから加わった向井は、開口一番「ラストマンの…Snow Manのの向井康二です」とあいさつすると、永瀬は「“マン”が一緒でね」と苦笑。向井は「きのうから考えておりまして」とドヤ顔で「私は映画には出てないんですけど…」と続けると大泉から「出てないのかい！」と大声ツッコミを浴びた。
その前の大泉の「『洋ちゃんがよかった』と書いていただければ…『自分ばっかり』ってうるさいんだよ！」の発言を引き合いに向井が「ドラマ中に『康ちゃんいいな』と思ったら…（ネットに書いて）」とすると大泉は自身が「自分ばっかりか！」と“テンドン”で笑いを誘った。
さらに、向井が「監督に届いてまた『ラストマン』に出れるかもしれない」と期待すると大泉が「でも、向井くんは死んじゃったから出れないよ」と爆弾発言。向井が「死んでないよ！死んでいたとしたらネタバレしすぎません？」と即座に否定すると見守っていた福山は「台本は、ありませんからね」とニヤリ。
大泉は「向井くんとは楽しいな。同じグループでも目黒（蓮）くんとは大違い」とじょう舌に語ると、向井は「まぁね。僕のほうがかっこいいから」と得意げ。「かっこはどうかわからないけど…」とぼやく大泉洋と終始、ボケ＆ツッコミを繰り返す向井だった。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開される。
