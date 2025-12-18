¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¦£Ç£É¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡ÛÀÐÅÄ·¼µ®¡¡£Ç£É½é½Ð¾ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Î¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Î£Ç£É¡ÖÂè£¶£·²ó¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ·¼µ®¡Ê£²£¸¡á»³ÍÛ¡Ë¤Ï£²£Ò¤Ç£³Ãå¡£ÀõÌî¹À¹¬¤òÀèÆ¬¤Ëº®Àï¤È¤Ê¤êÆâ¡¢³°¤«¤é¹¶¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÑ¤¨¤·¤Î¤¤¤À¡£¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢°ú¤¤¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Ò¤ë¤Þ¤ºµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·³ÎÄêÈÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî£³²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Î¤¦¤Á£²²ó¤¬ÉÍ¾¾¡£ÅöÃÏ¤È¤ÏÈ´·²¤ÎÁêÀ¤ò¸Ø¤ë¡£¡ÖÉÍ¾¾ÍÑ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤³¤³¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÁ°Àá¡¢¥«¥à¤òÂØ¤¨¤Æ¶ËÃ¼¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤·¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Î¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢º£²ó¤âà´°Ä´á¤À¡£
¡¡£Ç£É½é»²Àï¤Ç¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡Ö¥¿¥¤¥ä¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤â¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤À¤±¡×¡£Àª¤¤¤òÌ£Êý¤Ë½à·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£