¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¼óÁê¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡àÇ¯¼ý¤ÎÊÉá£±£·£¸Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤Ç¹ç°Õ¡Ö¤È¤â¤Ë´Ø½ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡ÊÁíºÛ¡Ë¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤ò£±£·£¸Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸á¸å£µ»þ¡¢ÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¶ÌÌÚ»á¤¬¹ñ²ñÆâ¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹ç°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Î£³ÅÞ¹ç°Õ¡Ê¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±¡Ë¤Ç¤Ï£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò¡Ö£±£·£¸Ëü±ß¡×¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ê£±¡ËÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÌó£¸³ä¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡Ê£²¡Ë½êÆÀÀÇ¤Î¿ÍÅª¹µ½ü¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µëÉÕ¶âÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òÇ°Æ¬¤Ë£³Ç¯°ÊÆâ¤ËÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê£³¡Ë¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöÌÌ¡¢¤³¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Öº£²ó¤Î¹ç°Õ¤ÏÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤òË¾¤à¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Î¾ÅÞ¡Ê¼«Ì±¡¢¹ñÌ±¡Ë¤Î´Ö¤Ç£²Ç¯±Û¤·¤ÇÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÀè¤Û¤É¹â»ÔÁíÍý¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢¼ÂÌ³¼ÔÆ±»Î¤Ç¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤Î£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ú¤¾å¤²¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢£±£·£¸Ëü±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¼Â¸½¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼«Ì±¤È¡Ë¤È¤â¤Ë¡Ø´Ø½ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¤âÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤È¤â¤Ë´Ø½ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£