中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけなどで、先月、日本を訪れた中国人観光客は今年最も少なかったことがわかりました。こうした中、韓国からの観光客が鹿児島で増えています。

「グッドショット！」

日本のゴルフ場では、あまり馴染みのないかけ声。ある共通点が…

（記者）「あちらの3人組のお客さん、全員韓国からの観光客だそうです」

18日、霧島市のこちらのゴルフ場では、40人以上の韓国人観光客がプレーを楽しんでいました。鹿児島を選んだ理由は？

Qなぜ鹿児島でプレーをするのですか？

（ソウルから）「韓国は今とても寒く、冬の気温はマイナスになります」

（ソウルから）「韓国では冬の期間ゴルフをプレーすることはできない」

冬の寒さが厳しい韓国ではゴルフができる場所が限られ、温暖な鹿児島が人気だといいます。

（ゴルフ場・川越英伸 副支配人）「韓国の人が増えている実感ある。年間来場者数の2割くらいが外国人。そのほとんどが韓国の人」

来年5月の大型連休には、100人規模の韓国人会員のコンペも予定しています。

鹿児島県によりますと、県内では海外からの宿泊客のうち、韓国が全体の4割を占め、最も多く、10月は去年より2割近く増えました。

その背景の1つが、先月から毎日3往復に増えた鹿児島とソウルを結ぶ定期路線です。

（記者）「クリスマスシーズンで賑わうこちらのホテルでも、インバウンド客に大きな変化があるといいます」

鹿児島中央駅前のソラリア西鉄ホテル鹿児島です。宿泊客全体のおよそ3割を海外からのインバウンド客が占めます。これまで最も多かった中国からの宿泊客は、中国政府の渡航自粛呼びかけ以降、6割減少。

一方で、韓国人の宿泊客は先月、前の月の2倍の200人ほどに増えているといいます。

ただ、インバウンド全体の客数は例年並みとなっていて、韓国だけに限らず、幅広い国や地域からの客の取り込みを進めています。

（ソラリア西鉄ホテル鹿児島・野村敬子 支配人）「観光業界は世界情勢に影響されるが、鹿児島の良さをアピールして世界中の人に来てほしい」

日中関係の悪化などを背景に、特定の国や地域に偏らない、インバウンドの多角化も求められています。

・