4年前、福岡県宗像市の私立高校に通う男子生徒が自殺した問題で、生徒の母親が、いじめに関わった当時の上級生4人に対し損害賠償を求めた裁判です。すでに3人とは和解などが成立していますが、もう1人は争う姿勢を崩さず、19日に判決が出されます。母親は、息子に思いをはせながら、その時を待っています。

■侑大さんの母親

「生きててほしかったなって。生きてたら違ってたよって。」





侑大さんが死を選んだのは、17歳、高校2年の時でした。そばにいてほしくて、母は息子の遺骨を自宅に置いたままにしています。なぜ、上級生たちは息子をいじめたのか。その理由が知りたくて、裁判と向き合ってきました。19日、一つの節目となる判決の日を迎えます。■侑大さんの母親「（いじめが）侑大の死に大きく影響を与えていたと思います。（裁判を通して）自分の犯した罪に、少しでも気づいてもらいたい。」幼い頃から剣道が大好きだった侑大さん。その道を極めたいと、2019年4月、宗像市の東海大学付属福岡高校に剣道部の特待生として入学しました。しかし、間もなく剣道部の上級生から悪質ないじめを受けるようになり、入学からおよそ2年後、自ら命を絶ちました。

■第三者委員会・宇加治恭子 委員長

「剣道部の部室の中で、ほかの部員もいるところで、先輩3人が侑大さんの体を粘着テープで畳に貼り付けて下着を下ろし。」



学校が設置した第三者委員会は、警察が強制わいせつ事件として立件したものも含め、侑大さんが上級生から受けた10の行為を「いじめ」と認定しました。一方で、第三者委員会は「自殺の直接的な原因は特定できない」と結論づけています。



■侑大さんの母親

「謝罪をしていただいたところで侑大は戻ってきません。それでも、犯した罪は認めていただき、償っていただきたい。」

母親は侑大さんの3度目の命日にあたる2024年3月10日、いじめに関わった当時の上級生4人を相手取り、損害賠償を求める訴えを起こしました。



それから1年9か月。上級生4人のうち3人はいじめの事実を認め、すでに和解などが成立しています。一方で、原告側がいじめを主導したとみている上級生は、争う姿勢を崩しませんでした。

ことし6月の本人尋問では。



『お仕置きしてやろうと思って始まった。剣道部内で（性器を）触って遊ぶノリが多かったので、流れでやった』



周りで見ていた部員も笑っていたことから、当時は侑大さんが嫌がっているとは思わなかったものの、「今は悪かったという気持ちはある」などと話しました。



侑大さんの母親は、謝罪と受け取ることはできませんでした。

裁判の判決は、19日に言い渡されます。侑大さんの母親は、上級生のいじめが認定され、その責任が認められるはずだと考えています。



■侑大さんの母親

「（上級生の）本人尋問を聞く限りでは、私は許すことができない。」



ただ、どんな判決でも、息子が死を選ぶ前に自分にできることはなかったのか、その後悔が消えることはありません。



■侑大さんの母親

「侑大の前に来ると、一生償っても償えないなとか思ったりします。私が救ってあげればよかったのに、ごめんねって。本当に裁判って何をやっているんだろうって。これをやっても侑大は戻ってこないんですよね。」

侑大さんの母親は、よく親子で散歩していたことを思い出します。四つ葉のクローバーを見つけてはプレゼントしてくれる心優しい息子でした。



■侑大さんの母親

「生きてたらどんなふうになってたのかな、何してるかなって。22歳の侑大に会えるなら会いたい。」

■侑大さんの母親

「あ、四つ葉じゃない？これ、ほら。侑大もそばにいてくれるって感じがする。」



一瞬の喜びのあとに訪れるのは、絶望的な寂しさ。それでも、母は歩みを止めません。もう誰も、息子と同じ苦しみを味わってほしくないからです。