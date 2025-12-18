ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊７０ｂｐ ＥＣＢ理事会発表を控え動きにくく
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.845
フランス 3.555（+71）
イタリア 3.544（+70）
スペイン 3.275（+43）
オランダ 2.968（+12）
ギリシャ 3.435（+59）
ポルトガル 3.139（+29）
ベルギー 3.329（+48）
オーストリア 3.098（+25）
アイルランド 3.025（+18）
フィンランド 3.164（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
