ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１、伊７０ｂｐ　ＥＣＢ理事会発表を控え動きにくく
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.845
フランス　　　3.555（+71）
イタリア　　　3.544（+70）
スペイン　　　3.275（+43）
オランダ　　　2.968（+12）
ギリシャ　　　3.435（+59）
ポルトガル　　　3.139（+29）
ベルギー　　　3.329（+48）
オーストリア　3.098（+25）
アイルランド　3.025（+18）
フィンランド　3.164（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）