欧州株 堅調 英欧中銀政策金利発表を控えて
東京時間19:23現在
英ＦＴＳＥ100 9804.06（+29.74 +0.31%）
独ＤＡＸ 23997.38（+36.79 +0.15%）
仏ＣＡＣ40 8111.79（+25.74 +0.32%）
スイスＳＭＩ 13081.38（+52.76 +0.40%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:23現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48301.00（+61.00 +0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6804.75（+26.25 +0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25076.50（+177.75 +0.71%）
