欧州株　堅調　英欧中銀政策金利発表を控えて
東京時間19:23現在
英ＦＴＳＥ100　 9804.06（+29.74　+0.31%）
独ＤＡＸ　　23997.38（+36.79　+0.15%）
仏ＣＡＣ40　 8111.79（+25.74　+0.32%）
スイスＳＭＩ　 13081.38（+52.76　+0.40%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:23現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48301.00（+61.00　+0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6804.75（+26.25　+0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25076.50（+177.75　+0.71%）