Î¾¿Æ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â¹»À¸¤ÎÍèÆüÎ±³Ø»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Æ¤Ê¤¼Ò²ñ¡×¤òÂ÷¤¹»×¤¤¤È¤Ï¡£
12·î15Æü¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¤¢¤ë²È¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¹â¹»À¸¡¢¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥¢ー¥ì¥Éー¥ó¥É¤µ¤ó17ºÐ¡£·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉþÉôÀ¯°ì¤µ¤ó¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¡£33Ç¯Á°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤ò½Æ¤Ç¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Ë¼Í»¦ ½Æµ¬À©¤ò½ä¤êÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤â
1992Ç¯10·î17Æü¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ð¥È¥ó¥ëー¥¸¥å¤ÇÎ±³ØÃæ¤À¤Ã¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¦ÉþÉô¹ä¾æ¡Ê¤è¤·¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢²È¤ò´Ö°ã¤¨²È¼ç¤Ë½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸½¾ì¤ÎÎÙ¤Î¿Í Åö»þ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ë
¡Ö¥Õ¥êー¥º¤È¥×¥êー¥º¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
·º»öºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÀµÅöËÉ±Ò¤¬Ç§¤á¤é¤ì²È¼ç¤ÏÌµºá¤Ë¡£¤·¤«¤·Ì±»öºÛÈ½¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯Ë¤¤ÏÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²È¼ç¤ËÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤ëÀµÈ¿ÂÐ¤Î·ë²Ì¤Ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â½Æµ¬À©¤ò½ä¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Î±³ØÀ¸»Ù±ç¡ÈYOSHI´ð¶â¡É¤òÁÏÀß
ÉþÉô¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï1994Ç¯¤«¤é¡¢Î±³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖYOSHI´ð¶â¡×¤òÁÏÀß¡£¡Ö½Æ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ÎÎÉ¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ËèÇ¯1¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï34¿ÍÌÜ¡£ÉáÃÊ¤Ï·²ÇÏ¸©¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢YOSHI´ð¶â¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ÏËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡×
¡Ê¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ë¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤µ¡×
¡ÊÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë°ÂÁ´¤À¤È»×¤¦¡©¡×
¡Ê¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ë¡ÖËèÆü¡¢Ìë¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç²¼¹»¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥¥µ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
Ž¢»ñ¶â¤¬»Ä¤ê2¿ÍÊ¬¤·¤«¤Ê¤¤¡ÄŽ£·ÑÂ³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ
¤·¤«¤·¡¢30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤³¤ÎYOSHI´ð¶â¤âÂç¤¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¯°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ñ¶â¤¬¤¢¤È2¿ÍÊ¬¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¾¯¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Êç¶â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
´ð¶â¤¬Äì¤ò¤Ä¤¤«¤±¤¿Ãæ¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ä
¡ÊÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿·Ê¹»æ¤Çºî¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬Äí¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£³«¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡×
¡ÊÀ¯°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö100Ëü¤º¤ÄÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢5¤Ä¤º¤ÄÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â«¤Ï10¸Ä¤Ç1000Ëü¡£¡ØÂÄ¹Ìì¤è¤ê¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¡ØYOSHI´ð¶â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡×
·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ý¤Á¼ç¤¬¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿½¤·½ÐÄÌ¤ê¡¢Á´³Û´ð¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡ÊÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÀäË¾¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤è¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¤Ç¿§¤ó¤Ê¼ï¤ò¤Þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÍèÆü¤·¤Æ8¤«·î¤Î¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¡Ê¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ë
Q.½Æ¤¬¿È¶á¤Ê´Ä¶¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÊÑ²½¤Ï¡©
¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬½Æ¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ä¾æ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤ä½Æµ¬À©¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ûË¡¤Ç¡È¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤Î½Æ¡É¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë½Æ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
É×ÉØ¤Î³èÆ°¤¬¼Â¤ê¡¢½Æ¤ÎÈÎÇäµ¬À©¤¬À®Î©
ÉþÉô¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï»ö·ï¸å¤Î1993Ç¯¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥óÂçÅýÎÎ¤Ë½Æµ¬À©¤òµá¤á¤ëÌó200Ëü¿Í¤Î½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¡¢½Æ¤ÎÈÎÇä¤òµ¬À©¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£Ë¡¡Ê1994Ç¯～2004Ç¯¡Ë¡×¤¬À®Î©¡£
Â©»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Î»×¤¤¤¬¡¢½Æµ¬À©¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½Æµ¬À©¤Î±¿Æ°¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
Í¼¿©¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹Îý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¡£
¡Ê¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¤Ç¤Ï¿¼¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢½Æµ¬À©¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÎ¼±¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢½Æµ¬À©¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤±¿Æ°¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×
¹ä¾æ¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°°µÖ¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢YOSHI´ð¶â¤ÇÍèÆü¤·¤¿Î±³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤ò³«¤¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊºÇ½é¤Ï¡ËÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×
¹ä¾æ¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°°µÖ¹â¹»¤Ç¸òÎ®²ñ
ÍâÆü16Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Î°°µÖ¹â¹»¡£
¡Ê¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê2019Ç¯¡ËËÍ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ª¥Ç¥Ã¥µ¤Ç¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï7¿Í¤¬»àË´¤·¡¢17¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¢¨¥¹¥Ôー¥Á°ìÉôÈ´¿è
Ìµ»ö¥¹¥Ôー¥Á¤ò½ª¤¨¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤¬¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¼Í·â¾ì¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÉð´ï¤Î»¦½ýÇ½ÎÏ¤òË¡Î§¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¡ÊÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤ÎÌ¿¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¿¤«Â©»Ò¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½Æ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¡£
½Æ¤ÎÍð¼Í»ö·ï¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤â¡Ä³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡È½Æ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡É¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÉþÉô·¯»ö·ï¤Î¸å¡¢µÕ¤Ë½Æ¤ÎÍð¼Í»ö·ï¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢¸í¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤ä»Ô³¹ÃÏ¤ÇÌµº¹ÊÌ»¦½ý¤¹¤ëÍð¼Í»ö·ï¤¬Â³È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¡Ö½Æ¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¤â¡Ä
¡Ê¥¸¥ç¥ô¥£¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊÑ²½¤¬Â¿¤¯¤ÎÅÜ¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¹¡£µ¢¹ñ¤·¤¿¤éÊì¹ñ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥µ¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â©»Ò¤Î»à¤«¤é33Ç¯¡£Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½Æ¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áð¤Îº¬¤Î³èÆ°¤¬É¬Í×¤Ê¤Ï¤º¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥á¥ê¥«¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
