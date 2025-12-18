上地雄輔、人気俳優と“仲良し”2ショット ユニークな縦書き文字にも反響「やっぱゆーちゃんは顔がひろいなー」「2人とも楽しそう」
俳優の上地雄輔（46）が18日、自身のインスタグラムを更新。俳優のムロツヨシ（49）との“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「2人とも楽しそう」ムロツヨシとの“仲良し”2ショットを披露した上地雄輔
上地は「酒」の絵文字と「おむろ、おつよし」とのコメントとともに、居酒屋のような場所で並んでポーズをする2ショットをアップ。さらに漢字の「台」をムロと読ませ、「ツヨシ」の文字を“記号”を駆使して縦書きで表現するユニークさものぞかせた。
この投稿にファンからは「こーちんが見たら嫉妬しちゃいそう」「縦書きのムロツヨシが上手すぎて（笑）なんかこの2人だと小泉孝太郎さんがどうしてもちらついてしまいます」「面白いです。良かったですね。いいな」「やっぱゆーちゃんは顔がひろいなー」「ムロさんめっちゃ好き〜」「2人とも楽しそう」などの反響が寄せられている。
