既婚者を好きになる女性は、つらい恋愛とわかっていてもその道を選んでしまうようです。不倫を正当化するような男性を信じても明るい未来はないのに、なぜやめられないのでしょうか……。今回は、既婚者の彼氏にあっけなく捨てられた話をご紹介いたします。

結局は家族が一番

「奥さんがいる人を好きになってしまいました。でも気持ちを止めることはできず、私は彼と不倫関係に。彼とは毎週金曜日の数時間だけ一緒にいられるけど、土日は会えないし堂々と2人でデートすることもできません。友達には不倫なんてつらいだけだからやめろと言われたし、実際そうだから何度も別れようと思ったことはあります。でも彼は『家族も君もどちらも僕の宝物だ』『だから僕はどっちも同じだけ大切にする』と言って抱きしめてくれました。正直この言葉を聞いて複雑な気持ちになったけど、家族と同じくらい私のことを大切にしてくれるという言葉が響いてしまって……。

でも結局、奥さんに不倫がバレたら私はあっけなく捨てられました。同じくらい大切にすると言ってたけど、やっぱり一番は家族なんだと思い知らされましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 家族も不倫相手も大切にするなんて、できるわけありませんよね。罪深い男性の言葉を信じるのはやめましょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。