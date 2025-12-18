年末年始でにぎわいが予想される商業施設で、新潟市消防局が防火設備などを確認する『歳末特別査察』を行いました。



特別査察は、火災発生時に安全に逃げるための施設の確認のために実施しています。18日はJR新潟駅ビル『CoCoLo新潟』で、新潟市消防局長らが店の責任者に話を聞きながら消火器や補助散水栓など、消防設備の管理状況を確認して回りました。



■新潟市消防局規制指導課 三平岳生課長

「年末年始にかけて人出が多くなります。利用者の安全のために、いま一度 消防用設備の位置・避難経路の確認をお願いするとともに、商品の仕入れも多くなると思います。バックヤードなどの避難経路についても維持・管理の確保をお願いしたい。」



消防によりますと、新潟市では16日までに157件の火災が発生しています。消防は、家庭でも就寝前の火の元の確認や暖房器具の取り扱いなどに注意するよう呼びかけています。