東京の赤坂のサウナ室で夫婦が死亡した火事についてです。非常ボタンの電源が入っていなかったことなど、少しずつ状況がわかってきました。県内のプライベートサウナの安全対策はどうなっているのか？取材しました。



鹿児島市高麗町のプライベートサウナmoimoi。個室サウナを見せてもらいました。



（内田キャスター）

「ドアはどういう形になっているんでしょうか？」





（プライベートサウナmoimoi・松山祐樹オーナー）「外側から引いて開けるタイプになっています。サウナ室側からは押して出られる」（内田キャスター）「押戸ですね」東京・赤坂のサウナで夫婦が死亡した火事では、ドアノブが外れて閉じ込められた可能性が指摘されています。さらに、非常ボタンの通報を知らせる装置について、従業員が「2年ほど前から電源を入れたことがない」と話していることが、新たにわかりました。多くの施設が、ドアノブ式ではなく押戸を取り入れています。その理由は…（プライベートサウナmoimoi・松山祐樹さん）「中で一番起こりうる事故は脱水症状。ヤバイとなった時に朦朧としていても、押してすぐに、いかに早く出られるかを考えてこういう形状になっている。万が一倒れこんでも押して出られるように、必ず押戸でサウナ室は作っています」コロナ下に、全国で増えたプライベートサウナ。美容室を運営するこの会社も、2年半前に県内初のプライベートサウナとしてオープンさせました。ただ、建設業者から最初に提案されたのは、ドアノブタイプのサウナでした。（プライベートサウナmoimoi・松山祐樹さん）「個室サウナは、業態としても4～5年ぐらいしか経っていない業態なので。個室サウナ自体、施工業者が作ったことがない。まだまだ、どうやって作ったらいいか分かっていない業者は多いのでは」実は、火事で亡くなった男性とは交流があったそうです。（プライベートサウナmoimoi・松山祐樹さん）「亡くなられた方は、美容業界でも有名な方でして。顔写真を見た時にこの方だ！と。それもあったので、けっこうショッキングでした」今回の火事を受けmoimoiは、安全対策についての動画を作成し、いち早く発信しました。非常ボタンをサウナ室に設置し、異変があった時、従業員がすぐに気づけるようにしています。火事のあったサウナで問題となっている非常ボタン。国は、サウナ室に非常ブザーを設けるよう通知していますが、法律では義務付けていません。夫婦が死亡したサウナを管轄する港区の保健所によると、非常ボタンは、検査の対象に入っていないということです。（プライベートサウナmoimoi・松山祐樹さん）「今回の件を皮切りにプライベートサウナ、個室サウナのルールを国として決めていってもらえればと思う」夫婦の命を奪った痛ましい火事。サウナ人気が高まる今、法律や条例の見直しが必要かもしれません。