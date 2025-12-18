Á´¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õµ¤¹þ¤ßÆ°²è 2025Ç¯ºÇ½ªÀï¤òÁ°¤Ë7ÆüÏ¢Â³¸ø³«¡ª12/25¤Î4»þ´ÖSP¤Ç¥¯¥Ó¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½
Íè½µ12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤ 4»þ´ÖSP¡×¤Ï¡¢¡Ö¥´¥Á¡×¥¯¥ÓÈ¯É½À¸ÊüÁ÷¡ªºÇÂç3¿Í¤¬¥¯¥Ó¤Ë!?
¤³¤Î2025Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¤òÁ°¤Ë¡¢Á´¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õµ¤¹þ¤ßÆ°²è¤ò12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¡Êhttps://www.youtube.com/user/nittele¡Ë¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ê@guru99_ntv¡Ë¤Ë¤Æ¡¢1Æü1¿Í¡¦7ÆüÏ¢Â³¤Ç¤è¤ë7»þ¤Ë¸ø³«¡ªºÇ½ªÀï¤Î¼ýÏ¿¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤ÎÇ®¤ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©
¡ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡ú12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á24Æü¡Ê¿å¡Ë7ÆüÏ¢Â³ ¤è¤ë7»þ¸ø³«¡ú
¡12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¾®¼ÇÉ÷²Ö URL¡§https://youtu.be/l_lNA_fICio
¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¹â¶¶Ê¸ºÈ
£12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÇòÀÐËã°á
¤12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌðÉô¹ÀÇ·
¥12·î22Æü¡Ê·î¡Ë²¬Â¼Î´»Ë
¦12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤»¤¤¤ä
§12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÁýÅÄµ®µ×
12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤ 4»þ´ÖSP¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¥´¥Á¤Î¥¯¥Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡ª°ìÂÎ¡¢¥¯¥Ó¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¿ô¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î3¿Í!? Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ä¤¹»Ò¤â¥¯¥Ó¤È¤Ê¤ë¾×·â¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤âÂçÇÈÍð¤Ïµ¯¤¤ë¤Î¤«!?
¥¯¥Ó¤Î¿Í¿ô¤âÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½¡£¸½ºß¤Î¥¯¥Ó¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢Âè6°Ì¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âè5°Ì¤ÎÇòÀÐËã°á¤¬¥¯¥Ó¤ËºÇ¤â¶á¤¤3¿Í¡£¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÁ´°÷¤Ë¥¯¥Ó¤Î²ÄÇ½À¤¬!?
¡ú¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½ç°Ì¡ú ºÇ½ªÀïÁ°
1°Ì¡¡ÁýÅÄµ®µ×¡¡27Ëü6,840±ß
2°Ì¡¡¤»¤¤¤ä¡¡33Ëü5,140±ß
3°Ì¡¡²¬Â¼Î´»Ë¡¡36Ëü7,412±ß
4°Ì¡¡ÌðÉô¹ÀÇ·¡¡46Ëü2,300±ß
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡Ê¥¯¥Ó·÷Æâ¡Ë
5°Ì¡¡ÇòÀÐËã°á¡¡66Ëü2,700±ß
6°Ì¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¡84Ëü550±ß
7°Ì¡¡¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¡96Ëü3,800±ß
12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢VIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Îºä¾åÇ¦¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¤·¤¿¤¤¿ä¤·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤Î²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡Ö#»Ä¤·¤¿¤¤¿ä¤·¡×¡Ê¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤Ë10,000±ßÊ¬¤Î¥®¥Õ¥È·ô¡Ê¥³¡¼¥ÉÈÇ¡Ë¤¬Åö¤¿¤ë¡ª