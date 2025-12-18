大原優乃、“別人級”ショットに反響「レオンのマチルダっぽい」「カッコかわいい」
俳優の大原優乃（26）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。“別人級”ショットを披露し、反響を集まっている。
【写真】「レオンのマチルダっぽい」“別人級”ショットを披露した大原優乃
「12/27発売『PREPPY 2月号』表紙を務めさせていただきます」と告知し、撮影ショットを複数枚投稿。「全てウィッグで、3LOOK変身したよ」と、ウィッグをかぶった“印象ガラリ”なヘアスタイルを披露している。
大原は「全員で意見を出し合って、クリエイティブな撮影で楽しかった」と、撮影を振り返った。
この姿にファンからは、「可愛いすぎる〜」「カッコかわいい」「レオンのマチルダっぽい」「どんなスタイルでも似合いますねぇ！」「まだまだ引き出しがあったのね」など、さまざまな声が寄せられている。
