Astemoが茨城県東海村と「フレンドリータウン協定」を締結！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城が17日（木）、茨城県東海村と「フレンドリータウン協定」を締結したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本協定はスポーツを通じた地域振興をはじめ、東海村の方々の健康増進および未来を担う子どもたちの育成を目的として結ばれ、東海村内でのバレーボール教室や運動教室の開催、地域イベントへの参加を含む東海村の魅力発信、その他相互発展に向けた協力などの取り組みを行うことで、地域の活性化を目指すものだ。

今回の協定締結にあたり、茨城県東海村の山田修村長は「東海村はバレーボールに熱心な指導者が多い地域であるため、国内最高峰のリーグで活躍するAstemoリヴァーレ茨城を東海村をあげて応援できることをうれしく思います。未来を担う子どもたちを含む村民との触れ合いや試合観戦などを通じて、ともに東海村と茨城県の活性化に向けて取り組んでいきたいと考えています」とコメントしている。

今後はより一層、スポーツの力で笑顔と元気を届け、地域に根ざした積極的な活動をしていくAstemoに期待がかかる。