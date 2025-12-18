【金曜日の天気】

金曜日は高気圧の圏内で晴れる所が多い見込みです。ただ、北海道では夕方以降は日本海側で雨や雪が降る所があるでしょう。また夜は、西〜東日本の太平洋側は雲が多く、近畿などで雨が降り出す所がありそうです。

【金曜日の最高気温】

札幌：2℃ 釧路：0℃

青森：8℃ 盛岡：5℃

仙台：9℃ 新潟：13℃

長野：11℃ 金沢：15℃

名古屋：15℃ 東京：11℃

大阪：16℃ 岡山：14℃

広島：14℃ 松江：17℃

高知：17℃ 福岡：18℃

鹿児島：19℃ 那覇：24℃

【日曜日は全国的に雨】

土曜日は近畿や北海道・九州などで雨が降り、日曜日は全国的に雨で、太平洋側の沿岸部では雨や風が強まる所もあるでしょう。北海道では雪が降る所もある予想です。

【週間予報】

土・日は各地で気温が高く、11月並みの気温の所が多くなる予想です。積雪の多い地域は、なだれに注意をしてください。また、クリスマスイブとクリスマス当日は各地で雨や曇りとなるでしょう。

【東京の16日予報】

29日から1月3日までの年末年始は晴れる日が多くなる見込みで、初日の出も期待できそうです。また、最高気温は12℃前後、最低気温が3℃〜4℃ほどで上下に3℃前後変わる可能性があるため、今後の情報をご確認ください。