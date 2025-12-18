市川染五郎、Prime Video『人間標本』配信直前でワクワク 現代劇ドラマ初出演「どういう反応をいただけるんだろうと」
歌舞伎俳優の市川染五郎が18日、都内で行われたAmazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』のプレミアイベントに参加した。
【集合ショット】圧巻！スーツ姿で登場した市川染五郎＆宮沢りえら
Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』は、Prime Videoで19日からプライム会員向けに世界配信（全5話一挙配信）。本作は、『告白』、『母性』、『ユートピア』などの衝撃作で知られるベストセラー作家・湊かなえ氏が、デビュー15周年を記念して書き下ろした同名小説の実写ドラマとなる。“イヤミスの女王”と呼ばれる、湊かなえ氏が10年来温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマの映像化を手掛けるのは、『母性』（2022）でタッグを組んだ名匠・廣木隆一監督。主演は西島秀俊、息子役として本作が現代劇ドラマ初出演となる市川染五郎が出演する。
穏やかな表情で狂気の犯行を独白するミステリアスな主人公、榊史朗役を演じるのが西島。数多の国際的評価を受けた『ドライブ・マイカー』（2021）をはじめ、国内外の話題作に出演しキャリアを重ねている。その息子、榊至役には、今年20歳を迎え“歌舞伎界のプリンス”との異名をとる染五郎が。本作が現代劇ドラマ初出演で、西島と“親子役”で初共演をする。
この日、撮影のため西島は欠席となったが、心境を問われると染五郎は「本当に撮影していたのが遥か遠い昔のように感じる時もあれば、昨日のことのように鮮烈に思い出す瞬間もあって。やっぱり、それだけ濃密な撮影期間だった。本当に素敵な職人とも言えるスタッフの皆さんと、そして素敵なあのキャストの皆さんと出会わせていただいた」と述懐。「そんな経験がこうやって1つの作品として形になって、全世界に届くのはとてもうれしいですし、また同時にやっぱりドキドキというか、どういう反応をいただけるんだろうというワクワクもあります」と口にしていた。
イベントには、宮沢りえ、伊東蒼、荒木飛翔、山中柔太朗、黒崎煌代、松本怜生、秋谷郁甫、湊かなえ氏、廣木隆一監督も参加した。
【集合ショット】圧巻！スーツ姿で登場した市川染五郎＆宮沢りえら
Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』は、Prime Videoで19日からプライム会員向けに世界配信（全5話一挙配信）。本作は、『告白』、『母性』、『ユートピア』などの衝撃作で知られるベストセラー作家・湊かなえ氏が、デビュー15周年を記念して書き下ろした同名小説の実写ドラマとなる。“イヤミスの女王”と呼ばれる、湊かなえ氏が10年来温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマの映像化を手掛けるのは、『母性』（2022）でタッグを組んだ名匠・廣木隆一監督。主演は西島秀俊、息子役として本作が現代劇ドラマ初出演となる市川染五郎が出演する。
この日、撮影のため西島は欠席となったが、心境を問われると染五郎は「本当に撮影していたのが遥か遠い昔のように感じる時もあれば、昨日のことのように鮮烈に思い出す瞬間もあって。やっぱり、それだけ濃密な撮影期間だった。本当に素敵な職人とも言えるスタッフの皆さんと、そして素敵なあのキャストの皆さんと出会わせていただいた」と述懐。「そんな経験がこうやって1つの作品として形になって、全世界に届くのはとてもうれしいですし、また同時にやっぱりドキドキというか、どういう反応をいただけるんだろうというワクワクもあります」と口にしていた。
イベントには、宮沢りえ、伊東蒼、荒木飛翔、山中柔太朗、黒崎煌代、松本怜生、秋谷郁甫、湊かなえ氏、廣木隆一監督も参加した。