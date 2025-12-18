日本相撲協会公式はYouTubeチャンネル「親方ちゃんねる」を18日までに更新。不知火親方（元小結・若荒雄）が大嶽部屋を訪問した。

「ちゃんこ編」で部屋の師匠である大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）や、「昭和の大横綱」大鵬の孫である関脇・王鵬らと食事しながらトークへ突入。部屋で一番のグルメは誰か？という質問に大嶽親方は部屋頭を推した。「王鵬は自分で料理もするみたいで。好きな料理はなに？って聞いたら“ラタトゥイユ”って答えた。なかなかラタトゥイユは出てこないよね。それを自分で作ったりする」と当時の驚きを語った。ラタトゥイユはナスやズッキーニ、パプリカ、トマト、タマネギなど夏野菜を炒めて煮込んだ料理でフランス南部がプロヴァンス地方が発祥とされる。

不知火親方が若い衆へ「関取（王鵬）のラタトゥイユを食べたことある？」と確認したところ、やや薄い反応。ここで王鵬は「ヴィシソワーズスープぐらいじゃない」と別の料理名を出した。大嶽、不知火の両親方が「なに、なに、なに…ちょっと待って。何スープ？聞いたことがない」などと声をそろえて突っ込んだ。王鵬は「ジャガイモの冷たいスープを作りすぎたことがあって。その時は下（若い衆のスペース）に持っていったことがあります」と説明を加えた。大嶽親方が「今のスープの名前を言える？」と不知火親方へ水を向け「覚えてないもん。ちょっといいホテルの結婚式とかで出てくるヤツでしょ」などと答えた。

「大嶽部屋で一番のグルメ」に認定された王鵬は得意料理を聞かれ、「ハンバーグが好きで。お店で食べたものを再現したくて、3日4日と同じものを作ったりしますけど。あんまり得意とかはないですね」と返答。不知火親方は「それはもう得意だよね」と話し、大嶽親方は「こだわりが凄い。これが相撲にも通じる」と稽古にも、こだわって取り組むからこそ三役まで出世したことを指摘した。

動画は11月の九州場所前に収録したものという。