12月15日、テレビ朝日公式の総合バラエティYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』内の企画『焚き火で語る。』が配信された。

動画の後編では、お笑いコンビ・エルフの荒川と蛙亭のイワクラが、オズワルド・伊藤俊介との破局について率直に語り合う様子が映し出され、荒川の“慰めない優しさ”に注目が集まっている。

「荒川さんがイワクラさんに電話をかけた際、破局の報告を受けると、真相は双方の意見を聞かないとわからないため『どちらの味方でもない』と伝えたそう。また、電話に出たイワクラさんはのっけから号泣していたそうで、荒川さんは『は？ 泣くな』『オモロい、笑える』と突き放すような言葉をかけたといいます。イワクラさんは荒川さんより6歳上ですが、曰く荒川さんは“タメ口”だったそうです」（芸能ジャーナリスト）

このやりとりについて、前出の芸能ジャーナリストは次のように分析する。

「荒川さんの言葉は一見すると冷たく聞こえますが、イワクラさんを“芸人として突出した才能を持つ存在”として信頼しているからこその対応だったそうです。動画内では、『そんな人が恋愛ごときで立ち止まってほしくなかった』とも語っていました。感情に寄り添うより、本人の判断力を信じた結果の言葉だったのでしょう」

実際、その後2人はそのまま飲みに行き、荒川から「結局どうしたいん？」「自分で決めたんちゃうん？」と率直な言葉を投げかけられたことで、イワクラは気持ちを整理できたと明かしている。荒川自身はいまになって「あの時に戻って慰めたいな」と反省の言葉を口にしていたが、イワクラは「逆に冷静になれてよかった」と感謝を伝えていた。

X上では、

《失恋を笑ってくれるのは親友すぎる》

《イワクラさんと伊藤さんどっちの味方にもならないってスパッと言えるのすごいわ》

《不思議で素敵な関係》

といった声が上がっている。

「伊藤さんとイワクラさんは、芸人仲間4人でのルームシェアを経て、2021年に交際へと発展しました。荒川さんは当時から2人を“お父さんとお母さんのような存在”と慕っていたといい、破局後には伊藤さんも荒川さんについて“いいやつだな”と感謝を示していたとイワクラさんが語っています。双方から信頼を寄せられている存在であることがうかがえます」（前出・芸能ジャーナリスト）

見た目は派手な荒川だが、その言葉の端々からは芯の通った確かな信念がにじみ出ている。